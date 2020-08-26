Власти округа Кеноша просят прислать 1 500 нацгвардейцев для прекращения беспорядков

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Власти округа Кеноша, где третий день продолжаются беспорядки на расовой почве, обратились к губернатору штата Висконсин Тони Эверсу с просьбой прислать 1 500 членов Национальной гвардии штата. Об этом сообщила в среду газета Kenosha News со ссылкой на письмо, направленное губернатору председателем местного муниципалитета Джоном О'Деем и его заместителем Моникой Юэс.

От имени всех членов муниципалитета они призвали губернатора "немедленно направить в округ членов Национальной гвардии, предоставив им такие же полномочия, как и сотрудникам полиции", сообщила газета.

В ходе беспорядков минувшей ночью по меньшей мере два человека погибли, еще один получил ранение, сообщила в среду газета "Милуоки джорнэл сентинел" со ссылкой на окружного шерифа Дэвида Бета. По его словам, сотрудникам местной полиции в расследовании убийств оказывают содействие агенты ФБР. Он добавил, что прошлой ночью в борьбе с беспорядками в Кеноше участвовали 250 полицейских и 250 национальных гвардейцев.

Массовые беспорядки начались в Кеноше после того, как 23 августа полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Участники беспорядков выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, повредили систему освещения городских улиц. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В мае убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.