СМИ: Китай запустил две баллистические ракеты в акваторию Южно-Китайского моря

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 августа. /ТАСС/. Китай в среду осуществил запуск двух баллистических ракет средней дальности в акваторию Южно-Китайского моря "в качестве предупреждения США". С таким утверждением выступила газета South China Morning Post со ссылкой на источник, близкий к Народно-освободительной армии Китая.

Речь идет о ракетах "Дунфэн-26B" и "Дунфэн-21D", которые могут поражать как наземные, так и морские цели, такие как авианосцы. Первая ракета, как утверждается, была запущена с территории северо-западной провинции Цинхай, вторая - с прибрежной восточной провинции Чжэцзян. Обе они приземлились в заданном районе акватории между островом Хайнань и Парасельскими островами, временно закрытом для судоходства в связи с учениями.

Как подчеркнул источник газеты, данные пуски были призваны оказать сдерживающее воздействие на появление иностранных сил в этом регионе. "Это ответ КНР на потенциальные риски, которые несет все более частое появление американских военных самолетов и кораблей в Южно-Китайском море. Китай не хочет, чтобы соседние страны неверно понимали цели Пекина", - отметил источник.

Министерство обороны КНР пока не комментирует ситуацию с запусками. Они состоялись на следующий день после того, как МИД Китая выступил с утверждением о том, что американский разведывательный самолет U-2 вторгся в воздушное пространство Китая в районе военных маневров со стрельбами в акватории Бохайского залива.