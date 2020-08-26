Минск пригласил миссию МАГАТЭ по физической защите ядерного материала

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики Белоруссии приняло решение пригласить в страну миссию по физической защите ядерного материала Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в официальном Telegram-канале ведомства.

"Принято решение о приглашении миссии МАГАТЭ по физической защите ядерного материала. Соответствующее приглашение направлено в секретариат агентства", - указывается в сообщении.

В ведомстве отметили также, что в стране готовится национальный план по выполнению предложений и рекомендаций, полученных по итогам работы миссии МАГАТЭ по комплексной оценке национальной ядерно-энергетической инфраструктуры. "Ведется работа по формированию проекта Национального плана по выполнению предложений и рекомендаций, полученных по итогам [работы] указанной миссии. <...> Эксперты МАГАТЭ неоднократно подтверждали безопасность Белорусской атомной электростанции. Их рекомендации и предложения учтены при формировании национальных программ и планов, связанных со строительством БелАЭС", - говорится в сообщении Минэнерго.

Миссия МАГАТЭ провела оценку в марте и сформулировала 11 рекомендаций и восемь предложений для безопасной эксплуатации Белорусской АЭС. Так, согласно отчету экспертов агентства, руководству БелАЭС необходимо "усилить мониторинг и надзор за программой ввода в эксплуатацию АЭС, чтобы обеспечить адекватную готовность станции к безопасной эксплуатации". Кроме того, эксплуатирующей организации следует усовершенствовать свою программу по предотвращению потенциального попадания посторонних предметов в важные для безопасности системы и элементы станции. Также эксплуатирующей организации, по мнению экспертов, следует внедрить программу учета опыта эксплуатации для обеспечения своевременного извлечения уроков. Руководство БелАЭС сообщило, что намерено рассмотреть рекомендации, и заявило о готовности принять повторную миссию примерно через 18 месяцев.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2 400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи города Островец Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". 7 августа началась загрузка топлива в реактор первого энергоблока, что означает физический пуск. Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему запланирован на IV квартал 2020 года. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.