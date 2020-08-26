Трамп заявил, что Китай завладеет США, а фондовые рынки рухнут в случае победы Байдена

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Победа на ноябрьских президентских выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена приведет к тому, что Китай фактически "будет владеть" США, а американские фондовые рынки рухнут. Такое мнение выразил в среду президент США Дональд Трамп.

Трамп стал кандидатом в президенты США во второй раз

Сохранить Америку великой. Трамп стал кандидатом в президенты США во второй раз

"Свежая новость: китайские государственные СМИ и лидеры Китая хотят, чтобы Байден победил на "американских выборах". Если это произойдет (а этого не произойдет), нашей страной будет владеть Китай, и наши устанавливающие рекорды фондовые рынки буквально рухнут!" - написал глава государства в Twitter.

На прошлой неделе Трамп назвал российского президента Владимира Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина, турецкого президента Тайипа Эрдогана, а также лидера КНДР Ким Чен Ына гроссмейстерами на мировой арене, с которыми Байден в случае своей победы не сможет быть на равных.

59-е выборы президента намечены на 3 ноября.