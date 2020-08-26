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Кризис на Украине

Зеленский обсудил с Помпео ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с госсекретарем США Майклом Помпео ситуацию с соблюдением режима тишины в Донбассе. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Поговорил с Помпео. Госсекретарь поздравил с установлением режима тишины в Донбассе. 31 день боевых потерь среди военнослужащих нет. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Зеленского в Twitter.

Теги
УкраинаСШАКризис на УкраинеПомпео, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир Александрович
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