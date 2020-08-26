Кипр обвинил Al Jazeera в подтасовке фактов в ситуации с выдачей "золотых паспортов"

НИКОСИЯ, 26 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Республики Кипр Никос Нурис обвинил катарский телеканал Al Jazeera в подтасовке фактов относительно вопроса о выдаче так называемых золотых паспортов островным государством. С обвинениями в адрес телекомпании министр выступил на специальной пресс-конференции в среду.

"В течение последних 24 часов мы стали свидетелями организованных усилий сети Al Jazeera, которая после того, как ей удалось получить документы Республики Кипр, носящие конфиденциальный характер, предприняла атаку против нашей страны путем искажения фактов и введения в заблуждение", - заявил глава МВД островного государства.

По его словам, данная кампания преследовала цель доказать, что МВД островного государства, вопреки нормам кипрского законодательства, ранее предоставляло так называемые золотые паспорта (то есть гражданство в обмен на инвестиции) лицам, в том числе и гражданам РФ, которые подозревались в совершении тех или иных преступлений или даже находились в розыске на момент рассмотрения их заявок. Первые фамилии владельцев паспортов, которые, по утверждению телеканала, были получены на неправовых основаниях, были объявлены еще в воскресенье, но затем кампания стала набирать еще большие обороты, подчеркнул Нурис.

Как указал министр, все дела, касающиеся 117 лиц, которые, по утверждению телеканала, получили кипрское гражданство вопреки существовавшим в стране нормам и правилам, были проверены отделом натурализации МВД. "Все указанные люди, от упоминания личной информации о которых мы, по понятным причинам, воздержимся, на момент подачи ими заявлений соответствовали критериям кипрской инвестиционной программы и имели чистую историю судимостей по уголовным делам в странах как своего происхождения, так и проживания", - отметил Нурис.

Он подчеркнул, что по итогам осуществленных проверок "компетентные службы государственной безопасности, а также Интерпол не выявили никаких доказательств" вины указанных лиц. "А вот что удалось обнаружить, так это преднамеренную попытку Al Jazeera фальсифицировать данные и информацию", - заявил глава кипрского МВД.

"Расследовательская журналистика - это одно, и к ней мы относимся с уважением, но пропаганда, направленная на нанесение политического и экономического вреда стране, - это уже совсем другая вещь", - добавил Нурис.