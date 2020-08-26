Польша пропустила на свою территорию граждан Белоруссии без виз

ВАРШАВА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Польши пропустили на свою территорию граждан Белоруссии без виз и необходимых документов. Об этом заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами входящих в польский парламент политических партий, посвященной белорусским событиям.

"В Польшу уже въехали люди, которые не имели виз, не имели соответствующих документов", - сказал премьер, отвечая на вопрос о процедуре облегченного въезда, которую власти республики обещали ввести для белорусских граждан несколько дней назад. "Несколько десятков граждан Белоруссии, которые пострадали от режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, нашли помощь на территории Польши", - сказал премьер.

"Наша помощь идет дальше. Я попросил министра здравоохранения подготовить наши больницы, чтобы иметь возможность принимать людей из-за нашей восточной границы", - добавил Моравецкий.

По его словам, "необходимость в этом уже есть". "Мы получаем сигналы от организаций с территории Белоруссии и частных лиц, что есть люди, которые серьезно избиты, измучены милицией", - утверждал он. "Для всех этих людей польские больницы открыты, есть свободные места. Мы хотим так помочь пострадавшим", - отметил польский премьер.