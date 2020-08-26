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Трамп отправляет Нацгвардию США в Висконсин для прекращения беспорядков

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Американские власти направят в среду федеральные силы и военнослужащих Национальной гвардии США в город Кеноша (штат Висконсин) для "восстановления правопорядка" на фоне беспорядков, вспыхнувших после того, как полицейские ранили выстрелами в спину 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в "Твиттере".

"Сегодня я отправлю [представителей] федеральных правоохранительных органов и национальной гвардии в Кеношу (штат Висконсин), чтобы восстановить правопорядок!" - написал глава государства.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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