Минюст США подтвердил отсутствие иностранного влияния на итоги выборов 2016 и 2018 годов

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Первый заместитель министра юстиции США Джеффри Розен подтвердил в среду, что нет никаких свидетельств влияния иностранного вмешательства на исход выборов в США в 2016 и 2018 годах.

"Что касается недавних промежуточных выборов 2018 года, и министерство внутренней безопасности, и Минюст пришли к выводу об отсутствии свидетельств того, что иностранные действующие лица смогли оказать какое-либо существенное воздействие на целостность или безопасность избирательной инфраструктуры или инфраструктуру [предвыборных] политических кампаний", - сказал Розен, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

"Точно так же, как сообщил спецкомитет по разведке Сената [Конгресса США], нет свидетельств тому, что итоги голосования подверглись изменениям [в результате действий] иностранных действующих лиц во время президентских выборов в 2016 году", - добавил он.

Розен напомнил, что в ноябре в США пройдут всеобщие выборы. "Наша избирательная инфраструктура <...> была хорошо защищена, и эта защита была усовершенствована за последние три года", - сказал он.

"Но вмешательство в инфраструктуру не единственный беспокоящий нас вопрос. Мы также обеспокоены в связи с другой угрозой, известной как злонамеренное иностранное влияние. <...> В большинстве случаев это означает что-то вроде скрытой пропаганды. В других случаях это может быть использование тактик оказания давления на влиятельных людей. <...> Это [влияние] также может принимать форму хакерской деятельности и раскрытия частной электронной переписки или телефонных сообщений. Суть в том, что это выражается в разных формах, но все они нацелены на то, чтобы повлиять на то, как американцы думают о [разных] вопросах и отдают свои голоса", - добавил замминистра юстиции.

Ноябрьские выборы

Федеральное правительство США не фиксирует иностранных попыток повлиять на итоги предстоящих американских выборов или сорвать их. "Мы пока не видели никакой деятельности, нацеленной на то, чтобы сорвать голосование или изменить результаты голосования. И мы продолжаем считать, что иностранным противникам было бы невероятно сложно изменить итоги голосования", - признал Розен.

При этом замглавы Минюста США утверждал, что иностранные попытки влияния на американский избирательный процесс не прекращаются. "Тем не менее мы продолжаем видеть злонамеренные иностранные усилия по влиянию, относящиеся к выборам 2020 года. Некоторые зарубежные действующие лица скрытно пытаются подорвать доверие к нашим выборам, поскольку они являются авторитарными правительствами, выступающими против представительной демократии", - заявил Розен.

Он подтвердил, что специально затронул "тему текущего "ландшафта угроз" в связи с приближением <...> очередного дня выборов" в США. "Министерства юстиции и внутренней безопасности [США] и другие федеральные ведомства на беспрецедентном уровне координируют [действия] со всеми 50 штатами и многочисленными местными должностными лицами, оказывают им поддержку, чтобы гарантировать, что безопасность их инфраструктуры [для голосования] обеспечена", - подчеркнул замминистра.

Боязнь вмешательства

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".