{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Лидер белорусских либерал-демократов призвал созвать внеочередную сессию парламента

Олег Гайдукевич предложил создать специальную парламентскую комиссию для анализа происходящих в стране событий

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Председатель Либерально-демократической партии Белоруссии (ЛДПБ) Олег Гайдукевич заявил о необходимости обсудить текущую ситуацию в республике на внеочередной сессии парламента.

На эту тему
Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"Я убежден, что парламент должен сейчас играть более весомую роль, чем он играет сегодня в этой ситуации. Моя позиция в том, что мы должны собрать внеочередную сессию, обсудить это", - сказал Олег Гайдукевич в эфире телеканала ОНТ.

Он также предложил создать специальную парламентскую комиссию для анализа происходящих в стране событий. "Люди ждут, мы должны им дать ответы на их вопросы", - отметил депутат.

Раннее в пресс-службе нижней палаты законодательного органа Белоруссии корреспонденту ТАСС сообщили, что вопрос о созыве внеочередной сессии парламента пока не обсуждался, а очередная сессия должна открыться 2 октября.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Кризис в Белоруссии
Белорусский оператор связи снизил скорость интернета в Минске по требованию госорганов
Читать полностью