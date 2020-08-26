Лидер белорусских либерал-демократов призвал созвать внеочередную сессию парламента

"Я убежден, что парламент должен сейчас играть более весомую роль, чем он играет сегодня в этой ситуации. Моя позиция в том, что мы должны собрать внеочередную сессию, обсудить это", - сказал Олег Гайдукевич в эфире телеканала ОНТ.

Он также предложил создать специальную парламентскую комиссию для анализа происходящих в стране событий. "Люди ждут, мы должны им дать ответы на их вопросы", - отметил депутат.

Раннее в пресс-службе нижней палаты законодательного органа Белоруссии корреспонденту ТАСС сообщили, что вопрос о созыве внеочередной сессии парламента пока не обсуждался, а очередная сессия должна открыться 2 октября.