Лидер белорусских либерал-демократов призвал созвать внеочередную сессию парламента

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Председатель Либерально-демократической партии Белоруссии (ЛДПБ) Олег Гайдукевич заявил о необходимости обсудить текущую ситуацию в республике на внеочередной сессии парламента.
"Я убежден, что парламент должен сейчас играть более весомую роль, чем он играет сегодня в этой ситуации. Моя позиция в том, что мы должны собрать внеочередную сессию, обсудить это", - сказал Олег Гайдукевич в эфире телеканала ОНТ.
Он также предложил создать специальную парламентскую комиссию для анализа происходящих в стране событий. "Люди ждут, мы должны им дать ответы на их вопросы", - отметил депутат.
Раннее в пресс-службе нижней палаты законодательного органа Белоруссии корреспонденту ТАСС сообщили, что вопрос о созыве внеочередной сессии парламента пока не обсуждался, а очередная сессия должна открыться 2 октября.