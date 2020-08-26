Белорусский оператор связи снизил скорость интернета в Минске по требованию госорганов

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Белорусский оператор связи А1 сообщил о снижении пропускной способности мобильного интернета в Минске в среду вечером по требованию госорганов.

"По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета. Исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении провайдера в Twitter.

Как сообщает корреспондент ТАСС, мобильный интернет в Минске в настоящее время практически недоступен.

Ранее во время массовых акций протеста в белорусской столице неоднократно пропадало интернет-соединение. В минувшее воскресенье А1 впервые подтвердил, что скорость работы мобильного и стационарного интернета в городе снижается по запросу госорганов.