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Кризис в Белоруссии
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Подразделения ОМОН пресекли акцию оппозиции на площади Независимости в Минске

Ранее на площади собрались около 200 сторонников оппозиции
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© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Подразделения ОМОН пресекли в среду вечером на площади Независимости в Минске очередную акцию несогласных с результатами недавних президентских выборов в Белоруссии. На нее собрались порядка 200 человек.

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Находившиеся на месте сотрудники милиции поначалу не мешали проведению манифестации, но требовали от собравшихся прекратить несанкционированные действия. Чуть позже к площади прибыли порядка 10 автозаков с ОМОНом.

При приближении автомобилей участники акции начали быстро расходиться. Часть их укрылась в расположенном рядом костеле. Некоторые отошли в сторону расположенного неподалеку здания почтамта, но небольшую группу участников акции силовики сумели окружить на площади. Силовых действий против них не предпринималось. Однако, по всей вероятности, все они будут задержаны и доставлены в участки для оформления протоколов об административном нарушении.

По сравнению с предыдущим днем, когда на площади Независимости собрались порядка 2 тыс. человек и никто не мешал поведению акции, в среду число участников было в разы меньше.

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