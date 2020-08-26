Подразделения ОМОН пресекли акцию оппозиции на площади Независимости в Минске

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Подразделения ОМОН пресекли в среду вечером на площади Независимости в Минске очередную акцию несогласных с результатами недавних президентских выборов в Белоруссии. На нее собрались порядка 200 человек.

Находившиеся на месте сотрудники милиции поначалу не мешали проведению манифестации, но требовали от собравшихся прекратить несанкционированные действия. Чуть позже к площади прибыли порядка 10 автозаков с ОМОНом.

При приближении автомобилей участники акции начали быстро расходиться. Часть их укрылась в расположенном рядом костеле. Некоторые отошли в сторону расположенного неподалеку здания почтамта, но небольшую группу участников акции силовики сумели окружить на площади. Силовых действий против них не предпринималось. Однако, по всей вероятности, все они будут задержаны и доставлены в участки для оформления протоколов об административном нарушении.

По сравнению с предыдущим днем, когда на площади Независимости собрались порядка 2 тыс. человек и никто не мешал поведению акции, в среду число участников было в разы меньше.