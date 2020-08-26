В США считают, что Дамаск должен прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров

АНКАРА, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Сирии не должно отвоевывать у вооруженных формирований оппозиции новые территории, вместо этого ему следует сесть за стол переговоров. Такое мнение выразил в среду специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри в беседе с журналистами в аэропорту Анкары.

"Военная фаза сирийского конфликта должна быть завершена, режим [президента Сирии Башара Асада] не должен получить новые территории. Режим должен вернуться за стол переговоров и иметь дело с международным сообществом. Это наша приоритетная задача, и это мы будем обсуждать с турецкими официальными лицами", - считает Джеффри.

Спецпредставитель США также заявил, что Турция должна в любом случае быть за столом сирийских переговоров. "Сирия - это огромная угроза безопасности и геополитическая угроза для всех ее соседей, начиная с Турции. Турция должна быть за столом переговоров при любом разрешении этого конфликта", - добавил он.

Ожидается, что 27 августа Джеффри проведет встречи с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.