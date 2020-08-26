Губернатор штата Висконсин направит 500 нацгвардейцев для пресечения беспорядков в Кеноше

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Губернатор штата Висконсин Тони Эверс принял решение направить 500 солдат Национальной гвардии в Кеношу, где третий день продолжаются беспорядки на расовой почве.

Как указывается в заявлении, распространенном в среду аппаратом губернатора, власти "уже нынешним вечером окажут поддержку сотрудникам местных правоохранительных органов".

В понедельник губернатор дал разрешение Национальной гвардии штата "помогать в защите важных объектов и в обеспечении общественной безопасности", указывается в заявлении, а во вторник численность солдат Национальной гвардии в округе Кеноша была доведена до 250. В среду президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что направит представителей федеральных правоохранительных органов и Национальной гвардии в Кеношу для восстановления правопорядка.

В ходе беспорядков минувшей ночью по меньшей мере два человека погибли, еще один получил ранения. По сообщению газеты Milwaukee Journal Sentinel, обвинения в преднамеренном убийстве предъявлены 17-летнему юноше.

Участники беспорядков выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько домов, повредили систему освещения городских улиц. В городе был введен комендантский час. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

Массовые беспорядки начались в Кеноше после того, как 23 августа полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку.