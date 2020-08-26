Глава Комитета начштабов ВС США провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли провел в среду телефонный разговор с начальником Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя КНШ Диди Халфхилл.

"Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли провел сегодня [в среду] телефонный разговор с начальником Генерального штаба России генералом Валерием Герасимовым", - отмечают в Пентагоне.

Халфхилл не указал, какие темы обсуждали генералы. "В соответствии с предыдущей практикой они согласились не разглашать конкретные детали разговора", - указал он.

В прошлый раз Герасимов и Милли проводили телефонный разговор 4 июня.