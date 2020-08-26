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Кризис в Белоруссии

Несколько участников протестной акции оппозиции задержаны в Минске

Некоторые были доставлены в РОВД

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Минская милиция подтвердила задержание нескольких участников акции протеста на площади Независимости в белорусской столице в среду.

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"Действительно, сотрудники минской милиции проводили задержания. По числу задержанных информация будет утром", - сообщила представитель ГУВД. По ее словам, некоторые люди были доставлены в РОВД, после установления личности они были отпущены, а некоторых "задержат в рамках административного процесса".

Вечером в среду на площади Независимости вновь собрались протестующие против результатов недавних президентских выборов в Белоруссии. Находившиеся на месте сотрудники милиции сначала не мешали проведению несанкционированной акции, но требовали от собравшихся ее прекратить. Затем прибыли подразделения ОМОН, начались задержания граждан. Очевидцы сообщали о порядка 20 задержанных.

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