Несколько участников протестной акции оппозиции задержаны в Минске

"Действительно, сотрудники минской милиции проводили задержания. По числу задержанных информация будет утром", - сообщила представитель ГУВД. По ее словам, некоторые люди были доставлены в РОВД, после установления личности они были отпущены, а некоторых "задержат в рамках административного процесса".

Вечером в среду на площади Независимости вновь собрались протестующие против результатов недавних президентских выборов в Белоруссии. Находившиеся на месте сотрудники милиции сначала не мешали проведению несанкционированной акции, но требовали от собравшихся ее прекратить. Затем прибыли подразделения ОМОН, начались задержания граждан. Очевидцы сообщали о порядка 20 задержанных.