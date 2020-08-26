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У спецслужб США нет данных, что другие страны пытаются вмешаться в голосование по почте

Представитель органов безопасности страны также отметил, что спецслужбы США не видели никакой "деятельности, направленной на фальсификацию результатов выборов"

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Спецслужбы США не располагают данными, свидетельствующими о попытках каких-либо иностранных государств вмешаться в процесс голосования по почте на предстоящих в стране в ноябре выборах. Об этом сообщает в среду агентство Рейтер со ссылкой на представителей американских спецслужб высокого ранга.

"У нас нет разведданных, которые бы свидетельствовали о том, что какое-либо государство пытается подорвать [голосование по почте]", - заявил источник агентства.

Другой представитель органов безопасности страны также подчеркнул, что спецслужбы США "к настоящему времени не видели" никакой "скоординированной деятельности, направленной на фальсификацию результатов выборов" ни со стороны иностранных государств, ни со стороны кого-либо еще.

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