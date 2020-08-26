СМИ: в центре Триполи вновь проходят акции протеста

РАБАТ, 26 августа. /ТАСС/. Антиправительственные акции протеста в центре столицы Ливии Триполи длятся уже четвертый день. По сведениям новостного портала LibyaReview, органы правопорядка, подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сарраджа, ведут интенсивную стрельбу для разгона митингующих. Проводятся задержания активистов.

Люди вышли на площадь Мучеников и некоторые центральные улицы, несмотря на введенный ранее в среду ПНС под предлогом пандемии коронавируса комендантский час сроком на четыре дня. Согласно решению кабмина, запрещены религиозные и общественные собрания, массовые мероприятия и использование общественного транспорта.

Уличные протесты в Триполи начались 23 августа. Их участники выражают недовольство действиями правительства Сарраджа, ухудшением социально-экономической ситуации, обнищанием широких слоев населения, разгулом коррупции.

В понедельник вечером Саррадж выступил по национальному телевидению, пытаясь успокоить оппонентов власти. В частности, он заявил, что "свобода слова и мирные демонстрации являются фундаментальным правом народа".

Также премьер пообещал произвести "срочные перестановки в кабмине, назначая людей на посты исключительно на основе критериев компетентности и честности". Саррадж заверил население, что "судебная система будет задействована против всех, кто обвиняется в коррупции в рядах правительства".