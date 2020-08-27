{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Надзор США не нашел нарушений в участии госслужащих в съезде республиканцев из Белого дома

Ранее демократы заявили, что сотрудники аппарата Белого дома, которые будут помогать организовывать выступление президента США Дональда Трампа из своей официальной резиденции, рискуют нарушить закон Хэтча

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Американские госслужащие не нарушают закон, участвуя в мероприятиях, проводимых в рамках общенационального предвыборного съезда Республиканской партии в некоторых местах Белого дома. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении независимого федерального органа по осуществлению надзора.

Он следит за осуществлением действующего в США с 1939 года закона Хэтча, запрещающего госслужащим, за исключением президента и вице-президента, высказываться в поддержку кандидатов на выборах. Демократы подвергли критике решение американского президента Дональда Трампа выступить с речью в онлайн-формате из своей официальной резиденции в последний день предвыборного съезда Республиканской партии. Эксперты считают, что сотрудники аппарата Белого дома, которые будут помогать организовывать выступление главы государства, рискуют нарушить этот закон.

"В соответствии с давними нормативными актами, регулирующими закон Хэтча, в Белом доме есть определенные места, где закон Хэтча не запрещает госслужащим заниматься политической деятельностью. Западная лужайка и Розовый сад - два таких места. Следовательно, госслужащие необязательно нарушают закон Хэтча, просто принимая участие в политических мероприятиях в этих местах", - отметили в федеральном органе по осуществлению надзора.

Ранее в среду руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз отверг обвинения в том, что выступление представителей администрации США на общенациональном съезде Республиканской партии является нарушением американского законодательства. По мнению Медоуза, никого за пределами Вашингтона это "на самом деле не волнует", а причиной "шумихи" является "в основном то, что съезд [республиканцев] проходит невероятно успешно".

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
Демократы потребовали от Пентагона провести расследование в связи с травлей Виндмана
Обращение подписали главы комитетов по делам вооруженных сил, по надзору и правительственной реформе, спецкомитета по разведке
Читать полностью