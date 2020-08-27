Надзор США не нашел нарушений в участии госслужащих в съезде республиканцев из Белого дома

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Американские госслужащие не нарушают закон, участвуя в мероприятиях, проводимых в рамках общенационального предвыборного съезда Республиканской партии в некоторых местах Белого дома. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении независимого федерального органа по осуществлению надзора.

Он следит за осуществлением действующего в США с 1939 года закона Хэтча, запрещающего госслужащим, за исключением президента и вице-президента, высказываться в поддержку кандидатов на выборах. Демократы подвергли критике решение американского президента Дональда Трампа выступить с речью в онлайн-формате из своей официальной резиденции в последний день предвыборного съезда Республиканской партии. Эксперты считают, что сотрудники аппарата Белого дома, которые будут помогать организовывать выступление главы государства, рискуют нарушить этот закон.

"В соответствии с давними нормативными актами, регулирующими закон Хэтча, в Белом доме есть определенные места, где закон Хэтча не запрещает госслужащим заниматься политической деятельностью. Западная лужайка и Розовый сад - два таких места. Следовательно, госслужащие необязательно нарушают закон Хэтча, просто принимая участие в политических мероприятиях в этих местах", - отметили в федеральном органе по осуществлению надзора.

Ранее в среду руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз отверг обвинения в том, что выступление представителей администрации США на общенациональном съезде Республиканской партии является нарушением американского законодательства. По мнению Медоуза, никого за пределами Вашингтона это "на самом деле не волнует", а причиной "шумихи" является "в основном то, что съезд [республиканцев] проходит невероятно успешно".