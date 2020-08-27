Греция намерена расширить свои территориальные воды до 12 миль к югу от Крита

АФИНЫ, 27 августа. /ТАСС/. Греческая Республика расширит свои территориальные воды с шести до 12 морских миль к югу от острова Крит в Средиземном море в зонах, которые были разграничены в результате недавнего соглашения с Египтом. Об этом заявил в среду вечером глава МИД Греции Никос Дендиас, завершая дебаты на пленарном заседании парламента по вопросу о ратификации соглашений Греции с Египтом и Италией о разграничении морских зон и исключительных экономических зон (ИЭЗ).

Как сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМNА), после объявления премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в среду о том, что Афины расширяют свои территориальные воды в Ионическом море с шести до 12 морских миль, Дендиас заявил, что территориальные воды страны будут увеличены до 12 миль и в районах, которые были разграничены в результате заключенного 6 августа соглашения с Египтом. "Работа океанографов началась, чтобы расширить территориальные воды в пределах исключительной экономической зоны в рамках соглашения, которое мы заключили с Египтом. По другим регионам, в которых у нас нет [установленной] ИЭЗ, мы продолжим - насколько это будет возможно - переговоры, и затем продолжим и там аналогичные расширения территориальных вод", - сообщил глава МИД.

Отвечая на критику главной оппозиционной партии СИРИЗА о том, что ныне правящая "Новая демократия" в 2018 году выступала против расширения территориальных вод в Ионическом море до 12 морских миль, Дендиас пояснил, что "тогда это обсуждение проходило, когда не было разграничения ИЭЗ с Италией, и что логика правительства состоит в том, чтобы сначала нужно определить границы ИЭЗ, а затем расширить территориальные воды". "И мы следуем этой логике", - сказал министр.

Дендиас также прокомментировал предложение левой партии МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса осуществить разграничение ИЭЗ всех стран региона путем созыва международной конференции стран Восточного Средиземноморья. "Ни у кого нет возражений, но у нас нет чрезмерных ожиданий на этот счет, ибо президент [Турции Тайип] Эрдоган не признает Республику Кипр и соглашения, которые она подписала с Египтом, Израилем и Ливаном", - сказал министр иностранных дел. Он подчеркнул, что соглашения Греции с Италией и Египтом демонстрируют базовый принцип, согласно которому "острова имеют те же права, что и материковая часть страны, как это определено соответствующей статьей Конвенции ООН по морскому праву". По мнению главы МИД, "если Турция будет придерживаться основанной на праве концепции, что и острова имеют ИЭЗ и континентальный шельф, то это будет положительное развитие событий".

Дендиас также объявил, что на следующей неделе он встретится с генеральным секретарем ООН "от имени Греческой Республики, ЕС, а также международного сообщества", и поднимет вопрос о незаконном турецко-ливийском меморандуме.

Соглашения с Италией и Египтом

9 июня Греция и Италия заключили соглашение о разграничении исключительных экономических зон между двумя странами в Ионическом море. 6 августа министр иностранных дел Греции подписал с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Парламент Египта уже ратифицировал этот документ. Греция собирается ратифицировать в четверг, 27 августа, соглашения с Египтом и Италией о разграничении морских зон и ИЭЗ.

По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ. Анкара заявила, что не признает данный документ и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

При этом Греция не признает подписанный в ноябре прошлого года Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, этот документ лишает права на континентальный шельф и ИЭЗ греческие острова, находящиеся между Турцией и Ливией. Афины называют этот меморандум лишенным юридической силы.

Анкара не подписала Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой страны могут расширить свои территориальные воды до 12 морских миль. В 1995 году во время ратификации этой конвенции греческим парламентом Анкара заявила, что в случае, если Греция расширит свои территориальные воды с шести до 12 морских миль, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и, следовательно, станет формальным поводом для объявления войны. Морские зоны, которые указаны в турецко-ливийском меморандуме и греко-египетском соглашении, частично пересекаются.