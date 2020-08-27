Эксперт: США смягчили позиции в сфере разоружения, но могли потерять время на сделку с РФ

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты смягчили свои позиции в сфере ядерного разоружения, однако могли потерять время, необходимое для выработки дальнейших двусторонних договоренностей с Россией на этот счет. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

Он комментировал недавние высказывания спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. Тот признал, что в подходе нынешней американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом к переговорам с Россией о перспективах дальнейшего сокращения ядерных вооружений произошел сдвиг.

Новый раунд межведомственных консультаций России и США по этим вопросам, в том числе возможности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), завершился под председательством заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и Биллингсли в Вене 18 августа. Упомянутый договор в неофициальном порядке принято называть в России СНВ-3, а в США - Новым ДСНВ.

Сдали назад

Кимболл констатировал, что США фактически были вынуждены сдать назад, отказаться от своих прежних нереалистичных требований, предполагавших немедленное вовлечение Китая в российско-американский диалог по ядерному разоружению. Однако ряд других жестких позиций Вашингтона сохраняется, уточнил американский эксперт.

"Хотя администрация Трампа смягчила свое требование того, чтобы подключился Китай и стартовал трехсторонний процесс контроля над ядерными вооружениями, Биллингсли все еще добивается [выработки] условий политического понимания относительно новой договоренности с Россией до согласия [Вашингтона] на какое бы то ни было продление Нового ДСНВ. Биллингсли настаивает на том, что такое политическое рамочное соглашение должно охватывать все типы ядерных боезарядов, а это требует намного более въедливой и сложной системы верификации и должно быть структурировано таким образом, который может включать в будущем Китай. При этом он (Биллингсли - прим. ТАСС) не объясняет четко, каким образом это бы работало применительно к Китаю", - заявил Кимболл.

"Кроме того, - отметил он, - складывается впечатление, что Биллингсли не готов учитывать давнее требование России о том, чтобы любое будущее соглашение затрагивало противоракетную оборону, а также субстратегические ядерные боезаряды США в Европе и определенные типы обычных вооружений быстрого удара, способные повлиять на стратегическую стабильность". "Биллингсли четко дал понять: антипатия администрации Трампа по отношению к Новому ДСНВ в большей степени связана с тем фактом, что это соглашение было подготовлено администрацией Обамы, чем с какой-то содержательной критикой данного документа", - считает руководитель ассоциации.

Существенные противоречия остаются

По его оценке, "на данном этапе, безусловно, имеется очень существенная разница между американским и российским подходами". "С учетом этих расхождений, медленных темпов американо-российских переговоров, а также того факта, что президенты [России Владимир] Путин и [США Дональд] Трамп едва ли встретятся лично до февраля, чтобы сгладить противоречия [по ядерному разоружению], выработка в ближайшем будущем <...> "политической рамочной" договоренности весьма маловероятна", - полагает Кимболл. По его прогнозу, достижения такой договоренности не произойдет до истечения СНВ-3 в феврале 2021 года.

Продление выгодно всем

"Сухой остаток заключается в следующем: продление на пять лет без предварительных условий Нового ДСНВ пошло бы на пользу безопасности США, России и всего мира, обеспечило бы стабильную обстановку для будущих переговоров по сложным вопросам, касающимся следующего этапа переговоров с целью сокращения раздутых и избыточных ядерных арсеналов обеих сторон, улучшило бы перспективу подключения Китая и других ядерных государств к значимым переговорам по сокращению ядерной угрозы и многостороннему ядерному разоружению", - убежден специалист.

При этом он допустил, что Трамп просто упустил драгоценное время и теперь слишком поздно пытаться вырабатывать какие-то новые соглашения. "Не исключено, что у администрации Трампа иссякло время на то, чтобы в самый последний момент пытаться заниматься контролем над ядерными вооружениями. До выборов в США остаются лишь недели", - подчеркнул Кимболл.

На его взгляд, "маловероятно", что руководство России согласится на "новые условия контроля над вооружениями в преддверии американских выборов". "Особенно в свете того факта, что фаворит президентской предвыборной гонки Джо Байден публично говорит о поддержке долгосрочного продления Нового ДСНВ и обладает заслуживающим большего доверия послужным списком в качестве компетентного партнера по переговорам", - добавил глава ассоциации.

Об СНВ-3

США и РФ подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Как указывал Путин в интервью газете Financial Times в июне прошлого года, если и этот договор прекратит существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".