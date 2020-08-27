Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Восточном Средиземноморье

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры затронули вопросы двусторонних отношений, обсудили региональные события, включая напряженность в Восточном Средиземноморье, передает Анатолийское агентство со ссылкой на Управление по связям администрации главы республики.

По информации агентства, в ходе беседы Эрдоган отметил, что Турция не занимается дестабилизацией обстановки в Восточном Средиземноморье. Он также подчеркнул, что турецкие власти "конкретными действиями" продемонстрировали желание ослабить напряженность и наладить диалог.

В конце прошлого года отношения Греции и Турции резко обострились из-за подписанного в ноябре Анкарой с базирующимся в Триполи (Ливия) правительством (ПНС, Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа - прим. ТАСС) меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и ИЭЗ.

6 августа министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ и фактически перечеркивает незаконный турецко-ливийский меморандум. МИД Турции заявил, что Анкара не признает греко-египетское соглашение и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо.