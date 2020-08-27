Трамп выразил премьеру Греции беспокойство по поводу напряженности между Афинами и Анкарой

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом выразил беспокойство по поводу усиления напряженности между Грецией и Турцией на юго-востоке Средиземноморья. Об этом сообщил в среду у себя в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Президент Трамп выразил беспокойство по поводу усилившейся напряженности между союзниками по НАТО Грецией и Турцией на юго-востоке Средиземноморья", - написал он.

"Президент Трамп вновь подтвердил, что Греция и Турция должны быть привержены диалогу, что является единственным способом разрешить их противоречия. Лидеры двух стран обсудили важные вопросы двусторонних отношений и региональные вопросы", - отметил Дир.

В конце прошлого года отношения Греции и Турции резко обострились из-за подписанного в ноябре Анкарой с базирующимся в Триполи Правительством национального согласия Фаиза Сарраджа меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и ИЭЗ.

6 августа министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ и фактически перечеркивает незаконный турецко-ливийский меморандум. МИД Турции заявил, что Анкара не признает греко-египетское соглашение и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо.