Зеленский обсудил с Бигэном ситуацию в Донбассе

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном, в ходе которой стороны затронули вопрос переговоров о завершении конфликта в Донбассе. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте офиса украинского лидера.

"Владимир Зеленский подробно проинформировал [Бигэна] о состоянии переговоров об окончании войны в Донбассе и продвижении к миру в минском и нормандском форматах, - говорится в заявлении, - Заместитель госсекретаря США назвал большим достижением сохранение всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня".

В рамках встречи стороны подняли вопрос двустороннего сотрудничества стран, в частности, затронули вопросы финансовой и военной поддержки Украины. Кроме того, Зеленский и Бигэн обсудили стратегию действий двух государств в условиях пандемии нового коронавируса. "Владимир Зеленский отметил, что странам необходимо сотрудничать, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни и восстановить работу всех отраслей экономики", - сообщается в коммюнике.

Обсуждая последние события в Белоруссии, стороны сошлись во мнении о необходимости мирного урегулирования ситуации.

Ранее в среду Зеленский встретился с госсекретарем США Майклом Помпео. Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, стороны в числе прочего обсудили ситуацию с соблюдением режима тишины в Донбассе.