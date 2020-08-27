Трамп прибыл в Балтимор на выступление Пенса в рамках съезда Республиканской партии

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прибыл в среду поздно вечером в Балтимор (штат Мэриленд) на мероприятие в рамках предвыборного общенационального съезда американской Республиканской партии.

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

Американский лидер будет присутствовать на выступлении на этом партийном слете вице-президента США Майкла Пенса. Оно состоится в историческом Форте-Макгенри. Во время англо-американской войны 1812 года гарнизон этого форта успешно защитил гавань Балтимора от атак британского флота.

Трамп и Пенс в понедельник были официально утверждены делегатами съезда в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента США на предстоящих 3 ноября выборах. Противостоять им на этих выборах будут демократы Джозеф Байден и Камала Харрис.

Поездка Трампа в Балтимор заранее не анонсировалась. Из Вашингтона он прибыл в Форт-Макгенри на вертолете, сообщил пресс-пул Белого дома.