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Бывший и.о. главы нацразведки США считает, что дело о сговоре Трампа с РФ основано на лжи

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Дело о якобы имевшем место сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой во время выборов 2016 года было основано на фальшивых данных. Об этом заявил в среду бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл, выступая на Национальном съезде Республиканской партии.

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"В качестве исполняющего обязанности директора национальной разведки я видел полностью все подготовленное демократами дело о сговоре с Россией, и от того, что я увидел, мне просто стало плохо", - сказал он.

"Администрация [Барака] Обамы и [Джозефа] Байдена тайно начала операцию по слежке за кампанией Трампа и заставила замолчать многих смелых представителей спецслужб, которые выступали против. Они представили вместо фактов фальшивую информацию и наврали судьям, а потом засекретили все, что могло подорвать это дело", - подчеркнул Гренелл.

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СШАРоссияТрамп, Дональд
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