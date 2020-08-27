Пенс дал официальное согласие баллотироваться в вице-президенты США

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Майкл Пенс дал в среду официальное согласие на участие в предстоящих в США в ноябре выборах в качестве кандидата на пост вице-президента от правящей Республиканской партии.

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

"С признательностью за доверие, оказанное мне президентом [Дональдом] Трампом, при поддержке со стороны нашей Республиканской партии и по милости Всевышнего я смиренно принимаю ваше решение выдвинуть меня, чтобы баллотироваться в вице-президенты США и служить на этом посту", - заявил Пенс. Он выступил поздно вечером в Форте-Макгенри в Балтиморе (штат Мэриленд) близ столицы США в рамках съезда республиканцев.

Республиканская партия 24 августа выдвинула Трампа и Пенса в качестве своих кандидатов в президенты и вице-президенты на ноябрьских выборах. Трамп даст в четверг формальное согласие представлять однопартийцев на нынешних выборах. На этом съезд республиканцев завершится.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа на выборах станет демократ Джозеф Байден. Его напарником в предвыборной гонке является Камала Харрис, утвержденная демократами в качестве кандидата в вице-президенты.