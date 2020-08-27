{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020
Обновлено 

Пенс дал официальное согласие баллотироваться в вице-президенты США

Дональд Трамп даст формальное согласие представлять однопартийцев на нынешних президентских выборах 27 августа
Майкл Пенс AP Photo/Andrew Harnik
Описание
Майкл Пенс
© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Майкл Пенс дал в среду официальное согласие на участие в предстоящих в США в ноябре выборах в качестве кандидата на пост вице-президента от правящей Республиканской партии.

На эту тему
Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

"С признательностью за доверие, оказанное мне президентом [Дональдом] Трампом, при поддержке со стороны нашей Республиканской партии и по милости Всевышнего я смиренно принимаю ваше решение выдвинуть меня, чтобы баллотироваться в вице-президенты США и служить на этом посту", - заявил Пенс. Он выступил поздно вечером в Форте-Макгенри в Балтиморе (штат Мэриленд) близ столицы США в рамках съезда республиканцев.

Республиканская партия 24 августа выдвинула Трампа и Пенса в качестве своих кандидатов в президенты и вице-президенты на ноябрьских выборах. Трамп даст в четверг формальное согласие представлять однопартийцев на нынешних выборах. На этом съезд республиканцев завершится.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа на выборах станет демократ Джозеф Байден. Его напарником в предвыборной гонке является Камала Харрис, утвержденная демократами в качестве кандидата в вице-президенты.

Теги
СШАПенс, Майкл (Майк)Выборы президента США - 2020
В Боливии из-за коронавируса запретили привлекать в избиркомы людей старше 50 лет
Высший избирательный суд также запретил магазинам в радиусе 100 м от избирательных участков работать в день голосования "для избежания скопления людей"
Читать полностью