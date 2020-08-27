В Боливии из-за коронавируса запретили привлекать в избиркомы людей старше 50 лет

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 августа. /ТАСС/. Высший избирательный суд (ВИС) Боливии разрешил включать в участковые избирательные комиссии, которые будут работать на всеобщих выборах 18 октября, только лиц от 18 до 50 лет из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствует "Протокол по обеспечению санитарной безопасности на всеобщих выборах - 2020", опубликованный в среду на сайте государственного органа, занимающегося проведением голосований.

Документ состоит из семи пунктов, среди которых требование о том, чтобы "случайный выбор членов избирательных комиссий проходил среди граждан от 18 до 50 лет".

Время работы избирательных участков продлено на один час. При этом голосование будет организовано в две смены - с 08:00 до 12:30 будут допускаться граждане, номер удостоверения личности которых заканчивается на числа от 0 до 4, а с 12:30 до 17:00 - с 5 до 9. Избиратели должны будут заходить на участки в масках.

ВИС также запретил магазинам в радиусе 100 м от избирательных участков работать в день голосования "для избежания скопления людей".

Президентские и парламентские выборы в Боливии, созванные после отмены результатов голосования, прошедшего в октября прошлого года, изначально были запланированы на 3 мая. Из-за пандемии выборы были перенесены на 18 октября, и согласно одобренному парламентом закону, новая отсрочка голосования невозможная.

10 марта власти Боливии сообщили о первых двух случаях инфицирования. К настоящему моменту в стране заболели свыше 111 тыс., умерли более 4,6 тыс. 31 июля временное правительство продлило действие карантинных ограничений до 31 августа.