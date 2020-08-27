Эспер считает, что США должны быть готовы противостоять Китаю и России во всех концах мира

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. США намерены распределять силы в Индо-Тихоокеанском регионе таким образом, чтобы иметь возможность противостоять Китаю и России в любой точке мира. С таким заявлением министр обороны США Марк Эспер выступил в среду в Азиатско-Тихоокеанском центре исследований вопросов безопасности в штате Гавайи.

Эспер указал, что на текущей неделе обсуждал с главой Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмиралом Филипом Дэвидсоном вопросы развития ситуации в регионе и распределения сил в нем. "Индо-Тихоокеанское командование находится в эпицентре соперничества больших держав. Это общемировое соперничество", - подчеркнул глава Пентагона.

"Китай и Россия присутствуют во всех концах мира, - указал Эспер. - Мы должны быть готовы к тому, чтобы иметь с ними дело как в зоне действия Центрального командования [ВС США], так и в Арктике, в Индо-Тихоокеанском регионе или в Европе".

"Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы добиваться этого", - подчеркнул министр обороны США. Он указал, что США будут "инвестировать в развитие новых поколений технологий", с тем чтобы поддерживать и развивать свои возможности в Индо-Тихоокеанском регионе в будущем.

Денуклеаризация Корейского полуострова

Эспер заявил, что США продолжают считать предпочтительным дипломатический путь достижения денуклеаризации Корейского полуострова.

"Наш курс остается прежним. Мы добиваемся полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Северной Кореи", - отметил шеф Пентагона. По его словам, Соединенные Штаты предложили Пхеньяну альтернативную картину "будущего Северной Кореи, если они сядут за стол переговоров с нами и договорятся".

"Наша (Минобороны США - прим. ТАСС) роль заключается в поддержке этих переговоров, которые крайне важны и являются наилучшим путем продвижения вперед", - продолжал Эспер, напомнив при этом об обязательствах Вашингтона перед Республикой Корея. "Дипломатия - это путь к достижению поставленной цели, и мы будем продолжать добиваться выполнения поставленной задачи", - резюмировал он.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда лидер народно-демократической республики Ким Чен Ын и Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.