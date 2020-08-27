Пенс назвал Байдена "троянским конем левых радикалов"

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс назвал кандидата от демократов на предстоящих выборах Джозефа Байдена "троянским конем радикальных левых" и заявил, что в случае победы противников президента Дональда Трампа Америка перестанет быть Америкой.

"Если вы изучите их [демократов] повестку, становится ясно: Джозеф Байден будет не кем иным, как троянским конем радикальных левых. Выбор на этом голосовании абсолютно ясен, а ставки еще никогда не были так высоки", - убежден Пенс. Он выступил поздно вечером в Форте-Макгенри в Балтиморе (штат Мэриленд) близ столицы США в рамках съезда республиканцев.

По мнению Пенса, в случае победы кандидата от демократов под угрозой окажется сама американская идентичность, а страна "превратится в нечто фундаментально иное". "На этих выборах результатом станет не столько то, будет ли Америка более консервативной или более либеральной, более республиканской или более демократической. Выбор на этом голосовании заключается в том, останется ли Америка Америкой", - заявил вице-президент.

"Мы стоим на распутье", - считает Пенс. "Джо Байден поставит Америку на путь социализма и упадка, но мы не позволим этому случиться", - подчеркнул политик. "Вы не будете в безопасности в Америке Джозефа Байдена", - сказал также он, обращаясь к американским гражданам.

Республиканская партия 24 августа выдвинула Трампа и Пенса в качестве своих кандидатов в президенты и вице-президенты на ноябрьских выборах. Пенс дал в среду официальное согласие на участие в выборах в качестве кандидата, а Трамп даст аналогичное согласие в четверг. На этом съезд республиканцев завершится.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа на выборах станет демократ Джозеф Байден. Его напарником в предвыборной гонке является Камала Харрис, утвержденная демократами в качестве кандидата в вице-президенты.