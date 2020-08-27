Запуск американского разведывательного аппарата с мыса Канаверал отложен

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Американская компания United Launch Alliance (ULA) отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным аппаратом NROL-44 для Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Старт планировался на 02:12 четверга по времени восточного побережья США (09:12 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

"Руководитель запуска Лу Манджиери объявил, что не станет продолжать сегодня отсчет времени до пуска Delta IV с NROL-44. Следующая попытка запуска возможна через 24 часа", - говорится в блоге на сайте компании.

Несколько часов назад ULA, не конкретизируя, информировала о возникновении проблем с форсажной камерой сгорания одного из реактивных двигателей. Эта проблема была устранена, после чего возникли сложности с получением данных неких пневматических систем.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Официальной информации о предназначении аппарата и о его стоимости нет. Запуск должен был стать 141-й миссией ULA и 29-й в интересах НУВКР. Ракеты серии Delta запускались 384 раза с 1960 года. Тяжелый вариант носителя отправлялся в космос 11 раз.

Министерство обороны США 7 августа объявило о предоставлении SpaceX контракта на $316 млн на запуск космических аппаратов для американских военных на 2022 - 2027 финансовые года. Другой контракт на сумму $337 млн получил консорциум United Launch Alliance. Запуски также будут производиться с 2022 по 2027 год. Число пусков и их параметры для обеих компаний будут обговариваться на ежегодной основе.

ULA была основана в 2006 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Сентенниал (штат Колорадо). Компания является совместным предприятием американских корпораций Boeing и Lockheed Martin.

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