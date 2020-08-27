СМИ: правоохранители 26 августа задержали 30 участников протестов в Белоруссии

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Белорусские правоохранители 26 августа задержали 30 участников акций протеста в стране. Об этом сообщил в четверг интернет-портал tut.by .

По данным портала, 26 августа в Минске и регионах за участие в акциях протеста были задержаны 30 человек. Среди задержанных в Минске - журналист телеканала "Белсат" Артем Лява, который был отпущен в 07:00 в четверг без составления протокола.

Официальные данные МВД по количеству задержанных пока не опубликованы. В среду минская милиция подтвердила задержание нескольких участников акции протеста на площади Независимости в белорусской столице.

Вечером в среду на площади Независимости вновь собрались протестующие против результатов недавних президентских выборов в Белоруссии. Находившиеся на месте сотрудники милиции сначала не мешали проведению несанкционированной акции, но требовали от собравшихся ее прекратить. Затем прибыли подразделения ОМОН, начались задержания граждан. Очевидцы сообщали о порядка 20 задержанных.