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Кризис в Белоруссии

СМИ: Макей встречается с послами ЕС для обсуждения ситуации в Белоруссии

По данным портала tut.by, встреча закрытая и проходит по инициативе МИД Белоруссии

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей проводит встречу с главами дипломатических представительств стран Евросоюза. В ходе нее обсуждается ситуация в республике, сообщает в четверг информационный портал tut.by.

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"Глава МИД Владимир Макей в четверг утром проводит встречу с послами стран Евросоюза. Тема дискуссии - текущая ситуация в Беларуси и отношения Беларуси с Евросоюзом", - заявили порталу источники в дипломатических круга. Уточняется, что встреча закрытая и проходит по инициативе МИД Белоруссии. При этом СМИ напоминает, что послы стран ЕС "давно просили организовать встречу с Владимиром Макеем, чтобы обсудить ситуацию в стране".

МИД Белоруссии официально не комментирует сообщения СМИ о встрече главы ведомства с послами ЕС. Однако, по наблюдениям корр. ТАСС, у здания белорусского внешнеполитического ведомства находятся автомобили ряда стран Евросоюза.

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