{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Тихановская заявила, что неофициально считает себя "избранным народом президентом"

Экс-кандидат в президенты Белоруссии отметила, что она уже "не лидер оппозиции", но "лидер большинства"

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Светлана Тихановская заявила, что считает себя "избранным народом президентом" Белоруссии, хотя и не может себя так называть официально.

На эту тему
Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"Я избранная народом президент, - сказала она в опубликованном в четверг интервью газете Bild. - Вы знаете официальные сфальсифицированные цифры. Таким образом, я сейчас сама себя официально так не могу называть. Так что я женщина, за которую проголосовали люди". При этом Тихановская считает, что она уже "не лидер оппозиции", но "лидер большинства". "Мы больше не являемся оппозицией", - добавила она.

Одновременно экс-кандидат в президенты Белоруссии утверждала, что оппозиция не получала помощи от ЕС. "Мы никогда не получали какую-либо финансовую помощь или что-то от какой-либо европейской страны и не получаем ее также сейчас. Есть некоторые инициативы, которые пытаются помочь людям в стране", - отметила она.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Онлайн
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
Читать полностью