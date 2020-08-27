Тихановская заявила, что неофициально считает себя "избранным народом президентом"

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Светлана Тихановская заявила, что считает себя "избранным народом президентом" Белоруссии, хотя и не может себя так называть официально.

"Я избранная народом президент, - сказала она в опубликованном в четверг интервью газете Bild. - Вы знаете официальные сфальсифицированные цифры. Таким образом, я сейчас сама себя официально так не могу называть. Так что я женщина, за которую проголосовали люди". При этом Тихановская считает, что она уже "не лидер оппозиции", но "лидер большинства". "Мы больше не являемся оппозицией", - добавила она.

Одновременно экс-кандидат в президенты Белоруссии утверждала, что оппозиция не получала помощи от ЕС. "Мы никогда не получали какую-либо финансовую помощь или что-то от какой-либо европейской страны и не получаем ее также сейчас. Есть некоторые инициативы, которые пытаются помочь людям в стране", - отметила она.