Член президиума Координационного совета Колесникова прибыла на допрос в СК Белоруссии

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова в четверг прибыла в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к захвату власти, передает корреспондент ТАСС с места событий. Колесникова стала уже шестым членом президиума КС, которого вызвали к следователю в качестве свидетеля по этому делу, возбужденному по факту создания совета.

Ранее следствие допросило Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову, Павла Латушко и Светлану Алексиевич. Пока в СК не вызывали Ольгу Ковалькову, которая отбывает 10 суток ареста за организацию несанкционированного мероприятия. Все члены президиума, за исключением Алексиевич, дали подписку о неразглашении обстоятельств дела. Алексиевич также воспользовалась правом не свидетельствовать против себя и отказалась отвечать на вопросы следователя.