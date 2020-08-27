{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Член президиума Координационного совета Колесникова прибыла на допрос в СК Белоруссии

Мария Колесникова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Мария Колесникова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова в четверг прибыла в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к захвату власти, передает корреспондент ТАСС с места событий. Колесникова стала уже шестым членом президиума КС, которого вызвали к следователю в качестве свидетеля по этому делу, возбужденному по факту создания совета.

Ранее следствие допросило Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову, Павла Латушко и Светлану Алексиевич. Пока в СК не вызывали Ольгу Ковалькову, которая отбывает 10 суток ареста за организацию несанкционированного мероприятия. Все члены президиума, за исключением Алексиевич, дали подписку о неразглашении обстоятельств дела. Алексиевич также воспользовалась правом не свидетельствовать против себя и отказалась отвечать на вопросы следователя.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Онлайн
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
Читать полностью