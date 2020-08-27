Боррель: главы МИД ЕС не утвердят на встрече в Берлине санкции против Белоруссии

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Главы МИД 27 стран ЕС обсудят, но еще не примут санкции против Белоруссии на неформальной встрече в Берлине 27-28 августа. Об этом заявил в четверг по прибытии на встречу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы будем обсуждать Белоруссию. Все ждут, какое решение мы предложим. Санкции, мы будем это обсуждать, но это неформальная встреча, она не может принимать решения по политическим предложениям, которые будут утверждены позднее", - заявил он. "Очень важно обсудить уровень санкций, против кого они будут введены", - подчеркнул Боррель.

Главы МИД ЕС в ходе видеоконференции по Белоруссии 14 августа объявили, что ЕС разработает адресные санкции против "лиц, ответственных за репрессии", но до настоящего момента их список не составлен.

Как сообщил в среду источник в институтах ЕС, Евросоюз изучает введение персональных санкций против 15-20 белорусских чиновников, однако точное число тех, кто войдет в черный список, пока назвать невозможно. Объясняя проблемы формирования санкционного списка, источник отметил, что ЕС должен собрать достаточные доказательства, чтобы они могли выдержать иски в Европейском суде юстиции в Люксембурге. Там рассматриваются иски физических лиц и компаний, включенных в различные санкционные списки Евросоюза.