Маас: Москва должна быть заинтересована в выяснении обстоятельств инцидента с Навальным

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Россия сама должна быть заинтересована в прояснении обстоятельств случившегося с Алексеем Навальным, считает глава МИД Германии Хайко Маас.

"Думаю, что Россия сама должна быть заинтересована в том, чтобы это было прояснено", - сказал министр, прибывший в четверг на неформальную встречу глав МИД стран Евросоюза.

"В противном случае будут оставаться предположения и спекуляции, которые точно не улучшат отношения между Германией и Россией, между ЕС и Россией, но и осложнят их", - отметил он.

В среду президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подчеркнул заинтересованность Москвы в объективном расследовании инцидента. Он также заявил, что необоснованные обвинения в связи с произошедшим недопустимы.

20 августа летевший из Томска в Москву самолет, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали на лечение в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". 24 августа немецкие врачи заявили, что в организме Навального найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно - пока неизвестно.