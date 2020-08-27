Глава Еврокомиссии приняла отставку еврокомиссара Хогана, нарушившего карантин

БРЮССЕЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приняла отставку еврокомиссара по торговле ирландца Фила Хогана, нарушившего карантин во время частной поездки в Ирландию, что вызвало большой скандал в этой стране. Как она сообщила в четверг журналистам в Брюсселе, временно функции еврокомиссара по торговле возложены на замглавы Еврокомиссии, представителя Латвии Валдиса Домбровскиса.

"Я получила уведомление еврокомиссара по торговле о его решении уйти в отставку. Я хочу тепло поблагодарить его за работу в нынешнем и прошлом составах Еврокомиссии, - заявила фон дер Ляйен. - Мы переживаем тяжелую пандемию, в условиях которой я ожидаю от всех твердого соблюдения карантинных ограничений".

"Теперь правительство Ирландии должно назначить нового кандидата [на пост еврокомиссара]. Я прошу ирландское правительство предложить две кандидатуры - мужчину и женщину. Временно исполнять обязанности еврокомиссара по торговле будет заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис", - заключила она.

Хоган стал фигурантом крупного скандала, получившего в ирландской прессе название "Гольфгейт". Еврокомиссар принял участие в гала-ужине парламентского гольф-клуба, который состоялся 19 августа в городке Клифден в Ирландии. Мероприятие, в котором принял участие 81 человек, грубо нарушило правила карантина, связанные с проведением общественных собраний.

21 августа глава Минсельхоза Ирландии Дара Каллири, который также был гостем на мероприятии, ушел в отставку, его примеру последовал сенатор Джерри Баттимер. Позже в ирландской прессе появились сообщения о том, что до приезда в Клифден еврокомиссар совершил несколько частных поездок по стране, включая закрытое на карантин графство Килдэр.