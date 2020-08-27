Румыния выделит €100 тыс. для финансирования СМИ и НПО в Белоруссии

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Румыния начала процедуру выделения €100 тыс. для финансирования "независимых СМИ" и неправительственных организаций в Белоруссии. Об этом заявил в четверг глава МИД Румынии Богдан Ауреску по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС.

"Сегодня я объявлю о начале процедуры выделения правительством Румынии €100 тыс. на поддержку независимых СМИ и структур гражданского общества в Белоруссии", - заявил он. Он также подчеркнул, что Румыния поддержит решение ЕС о введении санкций против представителей руководства страны.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что работа над этими санкциями продолжается, однако она не будет завершена в ближайшие дни. По информации источников, ЕС готовит "черный список" из 15-20 представителей руководства страны, которым будет запрещен въезд в ЕС и доступ к европейской банковской системе. Пока неизвестно, войдет ли в этот список президент Александр Лукашенко.