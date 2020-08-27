Лукашенко готов обсуждать обновление конституции с рабочими и студентами

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что готов вести диалог о возможном обновлении конституции страны, но в первую очередь с представителями трудовых и студенческих коллективов.

"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы - это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы, я уже об этом говорил. Пожалуйста, формируйте своих представителей, и будем вести диалог", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Он добавил, что готов выслушать "вменяемых людей от оппозиции", однако, по мнению главы государства, высказывать свое мнение они должны "не на улице".

Лукашенко уверен, что в стране преодолеют ситуацию, связанную с несанкционированными уличными акциями.

"Главное для нас - экономика. Если у нас будут нормально работать предприятия, нам не страшны никакие катаклизмы. С улицей мы справимся, как бы им ни хотелось дестабилизировать эту обстановку", - сказал белорусский лидер.

Он заявил, что в акциях в поддержку "мира, спокойствия, действующего президента" приняли участие примерно 3 млн человек.

"Уже в митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего президента выступило около 3 млн человек. Это же силища - 3 млн человек, - сказал Лукашенко. - Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей - 80%, которые за нас проголосовали".