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Кризис в Белоруссии
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Тихановская вернется в Белоруссию, когда будут организованы переговоры с властью

"Когда будут эти переговоры и организация новых и честных выборов", заявила она в интервью телеканалу "Дождь"

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская готова вернуться в страну, как только начнутся переговоры по урегулированию ситуации и будут организованы честные выборы. С таким заявлением она выступила в четверг в интервью телеканалу "Дождь".

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"Я думаю, в тот момент, когда будут эти переговоры и организация новых и честных выборов, я смогу вернуться в Беларусь", - сказала она.

При этом Тихановская отказалась комментировать в связи с "личным нежеланием" слова действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он помог ей уехать из страны.

Утром 11 августа стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию, уехав в Литву, куда ранее были вывезены ее двое несовершеннолетних детей. Свой отъезд экс-кандидат в президенты объяснила опасениями за безопасность свою и детей.

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