Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Бывший президент Грузии, а ныне глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили сообщил, что принял решение вернуться на родину.

"Я точно знаю, что моя работа на посту президента и многое, что мы создали сегодня, до сих пор сохраняются и функционирует, но в то же время, когда я слышу грузинские новости, понимаю и знаю, что мы можем жить намного лучше, намного лучше, каждый грузин может быть богатым и мы можем это сделать вместе. Я возвращаюсь", - заявил он в четверг в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

Саакашвили также попросил прощения у грузин за ошибки, которые совершил во время своего президентства. "Бог свидетель, я хотел всего наилучшего для своего народа. Я хотел, чтобы мои люди жили лучше, намного богаче", - сказал он. Вместе с тем политик назвал Украину своим "вторым домом" и заявил, что всегда будет "помогать двум народам - грузинскому и украинскому - становиться еще лучше и успешнее".

Бывший президент Грузии ранее неоднократно сообщал о своем желании вернуться на родину. В конце сентября прошлого года он заявил, что вернется на родину до предстоящих в Грузии осенью 2020 года парламентских выборов.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. Бывшему президенту Грузии грозит 11 лет лишения свободы.

Саакашвили на Украине

В 2015 году Саакашвили был приглашен президентом Украины Петром Порошенко на работу в качестве губернатора Одесской области. Но два года спустя был лишен украинского гражданства из-за конфликта с действующей властью. Восстановить гражданство и вернуться на Украину Саакашвили смог лишь после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Ожидалось, что возглавляемая им партия "Движение новых сил" примет участие во внеочередных президентских выборах в Верховную раду летом нынешнего года. Однако в последний момент он объявил о том, что снимает ее с предвыборной гонки, чтобы поддержать партию "Слуга народа" президента Зеленского. С 7 мая Саакашвили занимает пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.