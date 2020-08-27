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Кризис в Белоруссии

ЕС готов подключить Координационный совет оппозиции к освоению помощи для Белоруссии

Речь идет о €53 млн

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Евросоюз готов подключить Координационный совет белорусской оппозиции к освоению части денег из €53 млн финансовой помощи этой стране со стороны институтов ЕС. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи в четверг по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Берлине.

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"Еврокомиссия готова предложить, чтобы часть денег из €53 млн, которые ЕС готов выделить Белоруссии, распределялась через Координационный совет", - заявил он. Ранее ЕК сообщила, что из этих денег €1 млн пойдет на развитие гражданского общества, €2 млн - на поддержку пострадавших в ходе протестов, €50 млн - на борьбу с пандемией коронавируса. Все деньги будут распределяться через НПО.

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