Межафганские переговоры могут состояться на следующей неделе

ТАСС, 27 августа. Межафганские переговоры о мире запланированы на следующей неделе. Как сообщает телеканал 1TV, об этом заявил в четверг глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла.

По его словам, список участников переговоров от афганского правительства уже подготовлен, он будет оглашен также на следующей неделе. Других подробностей не приводится.

Две недели назад президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении последней группы плененных сторонников движения "Талибан" (запрещено в РФ) из списка, переданного радикалами на переговорах с представителями США в феврале. За день до этого чрезвычайное собрание старейшин племен Афганистана приняло решение об освобождении из местных тюрем указанной группы талибов. Афганские власти отказывались выпускать из тюрем эту группу экстремистов, которые, по мнению Кабула, не только являются сторонниками "Талибана", но и совершили тяжкие уголовные преступления.

29 февраля в столице Катара Дохе было подписано мирное соглашение между США и "Талибаном". Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников радикального движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.