Более 10 участников беспорядков задержаны в результате столкновений в Портленде

ТАСС, 27 августа. Полиция города Портленд (штат Орегон) задержала 11 человек в ходе столкновений с протестующими. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении полицейского департамента города.

По информации правоохранительных органов, в ночь на четверг группа из около 200 человек собралась у здания Иммиграционной и таможенной полиции США в Портленде, которое участники беспорядков пытаются занять в последние недели. Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание. Собравшиеся стали светить полицейским лазерными указками в глаза, бросать камни и бутылки, в результате чего пострадал один правоохранитель.

После отказа протестующих разойтись стражи порядка приступили к задержаниям. Как подчеркнули в полицейском департаменте, спецсредства и слезоточивый газ при этом не применялись. В результате под стражу были взяты 11 человек.

В мае убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Последние недели наиболее масштабные акции наблюдались в Портленде, куда по решению администрации США были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Они принимают участие в разгоне участников беспорядков.