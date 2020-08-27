Kyodo: Япония будет совместно с США готовить кадры для космической группы Сил самообороны

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Япония намерена увеличить численность космической группы Сил самообороны, которая начала функционировать в мае этого года, и обратилась к США с целью сотрудничества при подготовке кадров для этого подразделения. Как сообщило агентство Kyodo, об этом в четверг заявил министр обороны Японии Таро Коно в ходе встречи в Токио с командующим Космическими силами США Джоном Рэймондом.

В сообщении отмечается, что речь идет об отправке членов группы для прохождения обучения в Соединенные Штаты. Также Коно заявил об интересе японской стороны к проекту США по созданию обширной сети миниатюрных низкоорбитальных спутников для обнаружения и отслеживания ракет следующего поколения, в том числе использующих гиперзвуковые технологии. Рэймонд, как пишет Kyodo, рассказал об основных преимуществах такой системы, в том числе касающихся ее функционирования даже в случае выхода из строя нескольких аппаратов.

Ранее газета Nikkei сообщала, что США при сотрудничестве с Японией намерены развернуть такую сеть спутников к середине 2020-х годов. Токио в этой связи может предложить свои технологии миниатюризации и разработки сенсоров. Нынешняя американская сеть раннего спутникового обнаружения, на которую полагается Япония, работает на высоте порядка 36 тыс. км, что делает ее наряду с наземными радарами малоэффективной против ракет с изменяемой траекторией полета или гиперзвукового оружия. Новая группировка низкоорбитальных аппаратов сможет восполнить пробел в системе ПРО и позволит Японии и США активизировать обмен разведывательными данными.

Япония после отказа от закупок у США двух наземных комплексов Aegis Ashore рассматривает возможности усиления своей системы ПРО. По сведениям газеты Yomiuri, создание группировки низкоорбитальных спутников является на данном этапе приоритетным вариантом для Токио.

В мае этого года начала действовать космическая группа воздушных Сил самообороны Японии. В нее входят 20 специалистов. В частности, в их обязанности входит слежение за безопасностью спутников страны на орбите и защита их от космического мусора.