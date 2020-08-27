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Кризис в Белоруссии

Пограничники отмечают активизацию попыток ввоза в Белоруссию антигосударственных листовок

Речь идет о пунктах пропуска непосредственно на границе с Польшей, Литвой и другими сопредельными странами

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии в последнее время фиксирует активизацию попыток ввоза в республику материалов "антигосударственной направленности", в том числе листовок. Об этом сообщил ТАСС в четверг официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

"Мы фиксируем такие попытки, они начались еще в подготовительный период [к избирательной президентской кампании], сейчас активизация имеет место быть, что закономерно в нынешних реалиях, - сказал представитель ГПК. - При досмотре транспортных средств, зарегистрированных за рубежом, пограничники обнаруживают атрибутику и печатную продукцию - листовки, брошюры, содержание которых можно отнести к антигосударственному". По его словам, данные материалы изымались, а иностранные граждане были возвращены на территорию сопредельных государств. Бычковский пояснил, что речь идет о пунктах пропуска непосредственно на границе с Польшей, Литвой и другими сопредельными странами.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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