Пограничники отмечают активизацию попыток ввоза в Белоруссию антигосударственных листовок

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии в последнее время фиксирует активизацию попыток ввоза в республику материалов "антигосударственной направленности", в том числе листовок. Об этом сообщил ТАСС в четверг официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

"Мы фиксируем такие попытки, они начались еще в подготовительный период [к избирательной президентской кампании], сейчас активизация имеет место быть, что закономерно в нынешних реалиях, - сказал представитель ГПК. - При досмотре транспортных средств, зарегистрированных за рубежом, пограничники обнаруживают атрибутику и печатную продукцию - листовки, брошюры, содержание которых можно отнести к антигосударственному". По его словам, данные материалы изымались, а иностранные граждане были возвращены на территорию сопредельных государств. Бычковский пояснил, что речь идет о пунктах пропуска непосредственно на границе с Польшей, Литвой и другими сопредельными странами.