Источник: высланный из Вены российский дипломат покинул территорию Австрии

ВЕНА, 27 августа. /ТАСС/. Объявленный властями Австрии персоной нон грата российский дипломат покинул в четверг австрийскую территорию. Об этом сообщил корреспондент ТАСС в четверг дипломатический источник в Вене.

"Российский дипломат покинул территорию Австрии", - подтвердил источник в Вене.

В понедельник в МИД Австрии сообщили корреспонденту ТАСС, что австрийские власти приняли решение выслать российского дипломата, чья деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях. В посольстве РФ в Вене корреспонденту ТАСС назвали такое решение Австрии безосновательным и ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. В МИД РФ в тот же день проинформировали, что Россия по принципу взаимности объявила персоной нон грата дипломата посольства Австрии в Москве.