"Авраамовы соглашения". Трамп надеется, что сделка с Израилем и ОАЭ поможет ему на выборах

Пятидневный визит госсекретаря США Майкла Помпео на Ближний Восток был во многом связан с событиями в его стране. Администрация США рассчитывает, что результаты поездки главы американской дипломатии в Израиль, Судан, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Оман помогут Трампу в предвыборной борьбе с его соперником - кандидатом демократов Джозефом Байденом.
Договоренность о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, достигнутая при посредничестве США и находившаяся в центре внимания переговоров Помпео, - одно из немногих достижений в области внешней политики, которое нынешний глава Белого дома может предъявить избирателям. Сделка получила на Западе название "Авраамовых соглашений" - как напоминание о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. Трамп объявил о ней 13 августа и ожидает подписания Израилем и ОАЭ ряда двусторонних документов уже в сентябре.
Тревожное напоминание
Помпео предстояло согласовать с лидерами двух стран некоторые условия договоренностей, а в Судане, Байхрейне и Омане обсудить вероятность того, что они станут следующими представителями арабского мира, которые пойдут на примирение с еврейским государством. Судан стремится к тому, чтобы США как можно скорее исключили его из списка стран-спонсоров терроризма, а Бахрейн и Оман демонстрируют поддержку американской политики в регионе и заинтересованность в сближении с Израилем. Неслучайно в январе этого года послы ОАЭ, Байхрейна и Омана в Вашингтоне присутствовали на церемонии в Белом доме, когда Трамп объявлял свой план ближневосточного урегулирования, названный им "сделкой века".
"Думаю, что для всего региона это будет правильным шагом и в ближайшие месяцы мы увидим, как новые страны последуют примеру ОАЭ", - заявил Помпео в интервью газете The Jerusalem Post после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Прибыв в Абу-Даби на встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, госсекретарь США утверждал, что "исторические Авраамовы соглашения - это самый важный шаг в направлении мира на Ближнем Востоке за последние более чем 25 лет".
Таким образом, Помпео напомнил, что в 1994 году был подписан мирный договор между Израилем и Иорданией. До нее единственной арабской страной, нормализовавшей отношения с Израилем, был Египет, причем Кэмп-Дэвидские соглашения от 1978 года, заключенные при посредничестве Соединенных Штатов, стоили жизни президенту АРЕ Анвару Садату - в 1981 году он был убит во время военного парада в Каире исламистами из числа египетских военнослужащих. Своеобразным напоминанием о тех трагических событиях стали появившиеся три месяца назад в социальных сетях фейковые сообщения о покушении на главу МИД ОАЭ, подхваченные некоторыми иранскими и турецкими СМИ.
Шпионская техника и F-35
Большинство исламских государств, включая Иран и Турцию, осудили сделку между Израилем и эмиратами. Палестинское руководство в Рамалле на Западном берегу реки Иордан назвало ее "предательством", а движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, "ударом в спину палестинцев".
Саудовская Аравия, по-прежнему претендующая на роль лидера арабского мира, но в последние годы значительно осложнившая для себя отношения с США, воздержалась от каких-либо комментариев, и убедить ее в необходимости открыть свое воздушное пространство для авиасообщения между Израилем и эмиратами, будет непросто. В соответствии с договоренностями Израиль и ОАЭ планируют подписать двусторонние соглашения о прямых авиарейсах, инвестициях, туризме, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств.
Израиль заинтересован в первую очередь в поставках эмиратской нефти, а те - в получении современных израильских технологий, в том числе военного и двойного назначения. По сведениям агентства Ассошиэйтед Пресс, власти ОАЭ уже "используют израильскую шпионскую спецтехнику против диссидентов" и в связи с этим против компании-производителя в Израиле подан судебный иск.
ОАЭ рассчитывают также, что трехсторонняя сделка откроет им путь к закупкам у Соединенных Штатов истребителей пятого поколения F-35 и новейших беспилотных летательных аппаратов. До последнего времени против этого возражал не только Конгресс США (из-за причастности эмиратов к военным действиям в Йемене), но и правительство Израиля, главным образом Минобороны, и Помпео не случайно встречался во время своего визита с главой этого ведомства Бени Ганцем.
Саудовская Аравия и ОАЭ стремятся к наращиванию своей военной мощи и хотят, чтобы Соединенные Штаты предоставили им большую свободу действий в таких местах, как Ливия, Йемен и Африканский Рог, считает бывший аналитик ЦРУ Кеннет Поллак, работающий сейчас в Американском предпринимательском институте. По его словам, если эмираты установят прочные связи с израильтянами, то "смогут рассчитывать, что те замолвят за них словечко в Вашингтоне".
Ситуация в Ливии, как и другие региональные конфликты, обсуждались во время нынешней поездки Помпео. В переговорную повестку входила еще одна важная тема - Иран. После провала своих попыток восстановить санкции против Тегерана по линии Совбеза ООН Соединенные Штаты проявляют особую заинтересованность в укреплении антииранского альянса с арабскими государствами, приверженными исламу суннитского толка. "Мы намерены использовать любые возможности для того, чтобы не позволить Ирану получить доступ к современным вооружениям", - заявил Помпео, добавив, что США будут добиваться присоединения других стран к этим усилиям.
Мир в обмен на мир
Государственный министр иностранных дел ОАЭ (без портфеля) Анвар Гаргаш рассказал журналистам, что сближение эмиратов с Израилем началось еще 15 лет назад и активизировалось при администрации Трампа. По данным Associated Press, толчком к этому послужила встреча дипломатов из ОАЭ, Израиля и США на международной конференции по Ближнему Востоку в Варшаве в феврале 2019 года. Четыре месяца спустя стороны провели секретные переговоры в Вашингтоне, за которыми последовали новые раунды консультаций в Иерусалиме и Абу-Даби.
Американские эксперты считают, что нормализация отношений Израиля с ОАЭ, за которыми могут последовать другие страны, существенно ослабляет "общеарабский фронт сопротивления" еврейскому государству и подрывает Арабскую мирную инициативу 2002 года, предусматривающую освобождение Израилем территорий, оккупированных во время войны 1967 года. "Думаю, что ОАЭ в наименьшей степени привержены этим старым формулам солидарности, и это позволяет им проявлять большую гибкость", - отметила сотрудник вашингтонского Института государств Персидского залива Кристин Смит Дайвон. В соответствии с трехсторонними договоренностями, Израиль согласился приостановить дальнейшее распространение своего суверенитета на Западном берегу реки Иордан, которое, кстати, было предусмотрено той самой "сделкой века", разрекламированной Трампом. Это позволяет ОАЭ утверждать, что они выторговали уступки для палестинцев, хотя в действительности аннексия земель не отменена, а лишь отложена, Нетаньяху дал ясно понять, что не собирается отказываться от этих намерений.
"Интересно, долго ли будет действовать эта отсрочка? До ноябрьских выборов в США? Или пока большинство арабских стран не установят отношения с Израилем?" - задала вопрос на страницах журнала "Ньюсуик" бывший юрисконсульт палестинского дипломатического ведомства Заха Хассан, работающая сейчас в вашингтонском Центре Карнеги. Она называет "Авраамовы соглашения" между США, Израилем и ОАЭ "политическим театром", отмечая, что таким образом "Трамп пытается накануне президентских выборов заигрывать с правыми христианами-евангелистами и крупными произраильскими донорами".
Бывший американский посол в Израиле и спецпредставитель США на израильско-палестинских переговорах Мартин Индик также отмечает, что договоренность между Израилем и ОАЭ, достигнутая при посредничестве администрации Трампа, напрямую связана с предстоящими выборами. По его мнению, существовала опасность того, что Трамп, желая укрепить поддержку со стороны своего традиционного электората, осенью приступил бы вместе с Нетаньяху к реализации "сделки века" и это вызвало бы резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Теперь же "вместо мирного плана Трампа, который вел в никуда, и аннексии территорий, которая осложнила бы отношения США с арабскими друзьями, он может заявлять о прорыве стратегического значения", написал Индик в журнале Foreign Affairs.
"Сами по себе Авраамовы соглашения не имеют никакого отношения к урегулированию израильско-палестинского конфликта, - продолжил эксперт, работающий сейчас в нью-йоркском Совете по международным отношениям. - В действительности Нетаньяху теперь придется убеждать израильтян в том, что они могут ожидать "мира в обмен на мир" по формуле, которая использована с ОАЭ, и больше не должны идти на какие-либо территориальные уступки. Это может сделать достижение мира с палестинцами еще менее вероятным".
Ожидается, что на следующей неделе по стопам Помпео на Ближний Восток отправится старший советник и зять президента США Джаред Кушнер, которого будет сопровождать американский спецпредставитель на международных переговорах Ави Берковиц. Им предстоит добавить последние штрихи к трехсторонним соглашениям с Израилем и ОАЭ, а также еще раз прозондировать почву относительно расширения числа арабских стран, желающих вслед за Египтом, Иорданией и эмиратами установить мир с Израилем. Трамп рассчитывает, что эти договоренности помогут ему получить дополнительную поддержку избирателей на ноябрьских выборах. Согласно опросам, пока он отстает от Байдена по популярности примерно на 7 процентных пунктов.
Иван Лебедев