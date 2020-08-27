"Авраамовы соглашения". Трамп надеется, что сделка с Израилем и ОАЭ поможет ему на выборах

Пятидневный визит госсекретаря США Майкла Помпео на Ближний Восток был во многом связан с событиями в его стране. Администрация США рассчитывает, что результаты поездки главы американской дипломатии в Израиль, Судан, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Оман помогут Трампу в предвыборной борьбе с его соперником - кандидатом демократов Джозефом Байденом.

Договоренность о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, достигнутая при посредничестве США и находившаяся в центре внимания переговоров Помпео, - одно из немногих достижений в области внешней политики, которое нынешний глава Белого дома может предъявить избирателям. Сделка получила на Западе название "Авраамовых соглашений" - как напоминание о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. Трамп объявил о ней 13 августа и ожидает подписания Израилем и ОАЭ ряда двусторонних документов уже в сентябре.

Тревожное напоминание

Помпео предстояло согласовать с лидерами двух стран некоторые условия договоренностей, а в Судане, Байхрейне и Омане обсудить вероятность того, что они станут следующими представителями арабского мира, которые пойдут на примирение с еврейским государством. Судан стремится к тому, чтобы США как можно скорее исключили его из списка стран-спонсоров терроризма, а Бахрейн и Оман демонстрируют поддержку американской политики в регионе и заинтересованность в сближении с Израилем. Неслучайно в январе этого года послы ОАЭ, Байхрейна и Омана в Вашингтоне присутствовали на церемонии в Белом доме, когда Трамп объявлял свой план ближневосточного урегулирования, названный им "сделкой века".

"Думаю, что для всего региона это будет правильным шагом и в ближайшие месяцы мы увидим, как новые страны последуют примеру ОАЭ", - заявил Помпео в интервью газете The Jerusalem Post после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Прибыв в Абу-Даби на встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, госсекретарь США утверждал, что "исторические Авраамовы соглашения - это самый важный шаг в направлении мира на Ближнем Востоке за последние более чем 25 лет".

Таким образом, Помпео напомнил, что в 1994 году был подписан мирный договор между Израилем и Иорданией. До нее единственной арабской страной, нормализовавшей отношения с Израилем, был Египет, причем Кэмп-Дэвидские соглашения от 1978 года, заключенные при посредничестве Соединенных Штатов, стоили жизни президенту АРЕ Анвару Садату - в 1981 году он был убит во время военного парада в Каире исламистами из числа египетских военнослужащих. Своеобразным напоминанием о тех трагических событиях стали появившиеся три месяца назад в социальных сетях фейковые сообщения о покушении на главу МИД ОАЭ, подхваченные некоторыми иранскими и турецкими СМИ.

Шпионская техника и F-35

Большинство исламских государств, включая Иран и Турцию, осудили сделку между Израилем и эмиратами. Палестинское руководство в Рамалле на Западном берегу реки Иордан назвало ее "предательством", а движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, "ударом в спину палестинцев".

Саудовская Аравия, по-прежнему претендующая на роль лидера арабского мира, но в последние годы значительно осложнившая для себя отношения с США, воздержалась от каких-либо комментариев, и убедить ее в необходимости открыть свое воздушное пространство для авиасообщения между Израилем и эмиратами, будет непросто. В соответствии с договоренностями Израиль и ОАЭ планируют подписать двусторонние соглашения о прямых авиарейсах, инвестициях, туризме, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств.

Израиль заинтересован в первую очередь в поставках эмиратской нефти, а те - в получении современных израильских технологий, в том числе военного и двойного назначения. По сведениям агентства Ассошиэйтед Пресс, власти ОАЭ уже "используют израильскую шпионскую спецтехнику против диссидентов" и в связи с этим против компании-производителя в Израиле подан судебный иск.

ОАЭ рассчитывают также, что трехсторонняя сделка откроет им путь к закупкам у Соединенных Штатов истребителей пятого поколения F-35 и новейших беспилотных летательных аппаратов. До последнего времени против этого возражал не только Конгресс США (из-за причастности эмиратов к военным действиям в Йемене), но и правительство Израиля, главным образом Минобороны, и Помпео не случайно встречался во время своего визита с главой этого ведомства Бени Ганцем.