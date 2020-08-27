Премьер Эстонии рассказал, что Минск не разрешил премьерам Балтии посетить Белоруссию

ТАЛЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Власти Белоруссии выступили против намерения премьер-министров стран Балтии приехать в Минск для консультаций в связи с кризисом в этой республике. Об этом премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил в четверг.

"Да, мое предложение было взять в поездку [в Минск] трех премьер-министров и трех министров иностранных дел [стран Балтии], - сказал он в интервью порталу ERR. - Мы связались с МИД и канцелярией правительства Республики Беларусь. И нам пришел ответ, как и всем другим руководителям стран Евросоюза, что контактировать с нами не желают".

По его словам, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу обратился с соответствующим предложением к своему белорусскому коллеге Владимиру Макею во время телефонного разговора 20 августа. В Минске, сказал Ратас, делегация балтийских политиков планировала встретиться со своими белорусскими коллегами, а также с представителями гражданского общества.

"Не думаю, что белорусские власти сегодня идут правильным путем, [в том] что игнорируют любые международные контакты, - отметил эстонский премьер. - Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, как раз и необходимо общение на международном уровне".